Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Апелляционный суд принял решение по рассмотрению апелляций относительно домашнего ареста нардепа Виктора Медведчука. Решение следственного судьи Печерского райсуда оставили без изменений. Об этом сообщается со ссылкой на трансляцию заседания.

"Решение объявят 3 августа 2021 в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу", - сказал судья.

Напомним, Печерский райсуд 9 июля оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.

Адвокаты политика обжаловали решение следственного судьи. Апелляционному суду нужно было изучить 12 томов дел перед принятием решения.

Как известно, Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Медведчука в мае отправили под круглосуточный домашний арест и надели электронный браслет.

Агентство Телевидения Новости