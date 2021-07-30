В Харькове - сезон арбузов: цена и качество

Первые партии раннего урожая арбузов на рынки и в магазины Харькова традиционно привезли из Херсонской области. Продавцы признаются, сейчас цены высокие, ведь из-за дождей и града, сезон начался на две недели позже. Поэтому, если сравнивать с прошлым годом, за гигантскую ягоду харьковчанам придется отдать в два, а то и в три раза больше. Однако уже в начале августа цена полосатого килограмма начнет постепенно снижаться, ведь арбузов станет намного больше.

Светлана, продавщица:

Зараз вони стоять 15 гривень, но в ближайшее время они будут дешевле.

Часто украинцы опасаются покупать ранние арбузы из-за того, что там могут быть разные удобрения для быстрого роста плода. Однако специалисты успокаивают и уверяют, что все продукты попадают на прилавки после анализов. В Харьковской областной лаборатории арбузы проверяют каждый день, ведь их спрос сейчас слишком высок. И по результатам исследований, в некоторых уже фиксировали превышение норм нитратов. После чего их изъяли из продажи и утилизировали.

Мария Вовк, заведующая отдела ветеринарно-санитарной экспертизы:

З моменту перевірок, наш контроль, ми перевірили 63 партії кавунів та 41 партію динь. З них було вилучено 2 партії, вагою в 300 кілограмів. Був перевищений вміст нітратів.

Врачи предупреждают, что некачественные арбузы могут быть опасными для здоровья и жизни человека. Особенно, в зону риска попадают дети и люди с хроническими заболеваниями. Для того, чтобы избежать негативных последствий, специалисты не рекомендуют покупать арбузы в палатках вдоль дорог и тротуаров, ведь там они часто не проверены. А на рынке и в супермаркетах просить экспертные выводы относительно анализов бахчевых культур.

Агентство Телевидения Новости