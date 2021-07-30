Представитель Харьковщины вошел в политсовет партии «Голос»

Вчера, 29 июля, состоялся внеочередной съезд политической партии «Голос», на котором собрались делегаты, партийцы, народные депутаты и члены политсовета.

Лидер партии Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии.

86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

Далее съезд проголосовал за обновленный состав Политического совета партии «Голос».

Кроме Киры Рудик, как председателю партии, делегатами съезда было высказано доверие и подтверждены полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко как членов Политического совета партии. Кроме этого, в политсовет избрали председателя Ровенской областной территориальной организации партии Романа Денисюка и председателя Харьковской областной территориальной организации партии Алексея Бабешко.

«Наша команда впервые представлена ​​на съезде партии «Голос». Для нас это новый опыт. Мы познакомились с коллегами из других регионов, с народными депутатами. Вчера меня избрали в состав политического совета. Спасибо делегатам за доверие. Учитывая планы членов «Голоса» Харьковщины, мое участие в работе этого руководящего органа позволит напрямую влиять на текущую работу партии. И самое главное - даст дополнительный толчок для развития «Голоса» на Харьковщине», - рассказал председатель Харьковской областной территориальной организации партии Алексей Бабешко.

Также во время съезда была утверждена новая редакция устава, которая конкретизировала идеологические основы и цели работы партии, расширила привлечения территориальных организаций партии к управлению и принятия управленческих решений в партии, существенно уменьшила полномочия председателя партии в пользу Политического совета, обеспечила независимость Контрольно-ревизионной комиссии от единоличной позиции председателя партии.

Агентство Телевидения Новости