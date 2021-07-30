ДТП на проспекте Гагарина: пострадало 4 автомобиля

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло накануне на проспекте Гагарина. В дорожно-транспортное происшествие попали два Renault, ВАЗ и грузовик. В результате столкновения автомобили помяло и разбросало в разные стороны. Из-за аварии медицинская помощь понадобилась водителю ВАЗа, другие участники происшествия серьезно не пострадали.

Галина Салдан, заместительница директора Центра экстренной медицинской помощи:

Він при зіткненні отримав закриту черепну травму, струс головного мозку, забій лобної частини голови, садна носа.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло уже сегодня около 10 утра на улице Шевченко. На этот раз дорогу не смогли поделить грузовик и Volvo. В результате ДТП никто из водителей не пострадал, отделались легким испугом. А вот сама авария вызвала на дороге пробку, хотя и не на долго, ведь машины быстренько убрали с проезжей части. В полиции сообщили: виновником аварии стал водитель грузовика, поэтому на мужчину патрульные составили протокол.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Харьковской обл.:

За попередньою інформацією водій вантажного автомобілю перед поворотом ліворуч не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечного інтервалу та здійснив зіткнення с автомобілем Volvo.

Авария с пострадавшими произошла и на Салтовском шоссе. Там под колеса автомобиля попал велосипедист, его сразу доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства событий. Кстати, в патрульной полиции, сообщили, что теперь искать виновников ДТП стало намного легче, ведь у полиции появился доступ к камерам наблюдения города и области.

Завжди зобов’язані розшукувати транспортні засоби, які скоїли ДТП та уїхали з ДТП. Ми були сліпі, адже у нас не було доступу до камер міста та області. У нас на пряму є доступ до камер. І крім цього 77 відсотків за перше півріччя розшукано транспортних засобів, які скоїли ДТП та уїхали з місця.

В полиции признают, ранее поиски водителей могли длится больше месяца, а теперь можно справиться и за максимум десять дней.

Агентство Телевидения Новости