COVID-симптомы отличаются в зависимости от возраста и пола больных - исследование

Симптомы коронавируса (COVID-19), которые проявляются на начальном этапе заражения, различаются по возрастной категории и полу. Об этом сообщает Sky News.

Согласно полученным данным исследования Имперского колледжа Лондона, собранным с апреля по октябрь прошлого года, были проанализированы 18 симптомов коронавируса, среди которых - потеря обоняния, боль в груди, постоянный кашель, боль в животе и волдыри на ногах.

Отмечается, что у людей в возрасте старше 60 лет потеря обоняния не была значительной, и этот симптом вообще не имел значения для людей старше 80 лет. Однако лица из последней категории чаще страдали от диареи.

Для людей от 40 до 59 лет постоянный кашель имел более высокую значимость, а озноб или дрожь - меньшую значимость по сравнению с лицами в возрасте от 80 лет. Боль в груди, необычная мышечная боль, одышка и потеря обоняния были самыми распространенными симптомами у людей в возрасте от 60 до 70 лет.

В то же время для людей в возрасте от 16 до 39 лет потеря обоняния, боль в груди, боль в животе, одышка и боль в глазах были наиболее актуальными симптомами в начале заболевания.

Отмечается, что мужчины чаще сообщали об одышке, усталости, ознобе и лихорадке, в то время как женщины чаще говорили о потере обоняния, боли в груди и постоянном кашле.

«Важно, чтобы люди знали, что первые симптомы (коронавируса - ред.) имеют широкий диапазон и могут выглядеть по-разному для каждого члена семьи», - заявила исследовательница Клэр Стивс.

Агентство Телевидения Новости