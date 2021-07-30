Олимпийская медаль для Германии от спортсмена, родившегося в Украине

Остается лишь порадоваться за бывшего соотечественника.

На Олимпиаде-2020 в Германии сегодня разыграны награды в настольном теннисе в индвидуальном мужском разряде.

Немецкий теннисист Дмитрий Овчаров, родившийся в Киеве и переехавший в детстве из Украины в Германию сумел завоевать "бронзу".

Овчаров в тяжелейшем поединке за 3-е место таки одолел в максимальных семи партиях Юньжу Линя из Тайваня - 4-3 (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 11:7).

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