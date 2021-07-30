Похищенного в Молдове украинского судью Чауса нашли на Виннитчине

Похищенного в Молдове украинского судью Николая Чауса нашли в Украине. Его обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области. Об этом сообщается со ссылкой на источник в силовых органах

Собеседник подтвердил, что староста села Мазуровка сообщил, что в населенном пункте обнаружили гражданина Чауса Николая Алексеевича, 1966 г.р. Чаус сообщил, что он был похищен неизвестными лицами и является судьей Днепровского райсуда Киева. После этого его задержали.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло ранее заявлял, что к похищению Чауса причастны государственные учреждения Украины. Однако в МИД Украины опровергли данную информацию и заявили об участии третьей стороны в расследовании дела Молдовой.

В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдавии и сдался молдавским властям.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволил с должности судьи.

В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.

После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина потребует экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.

Агентство Телевидения Новости