"Хмельной" запах и мертвая рыба: жители Мерефы жалуются на загрязнение реки

Вместо прозрачной чистой воды - вода с белым осадком, в придачу - еще и воняет. Такой река Мерефа, протекающая через одноименный город в Харьковской области, стала около двух недель назад, говорят местные жители. В самые жаркие дни, говорят, на улице невозможно дышать из-за неприятного запаха. Дома даже приходится закрывать окна, чтобы вонь не просочилась в помещение, говорит Наталья, дом которой буквально в 100 метрах от водоема.

Наталья, жительница г. Мерефа:

Живу на вулиці Івана Сірка, якраз там, де протікає ось ця річка. Вона білого кольору і дуже неприємний запах. Вночі спати навіть важко. Я вночі навіть не могла уснути, тому що цей запах. Відкривається вікно, зараз спека, а дихати не можна. Довелось закрити. І в нас біля річки стоїть лавочка, викосюю там траву, щоб було чисто, нам хочеться піти туди посидіти, а ми не можемо.

Житель Мерефы Валентин Каневцев рассказывает - часто плавает и ныряет, однако в последнее время от этого отказался. Вместе с появлением выбросов в виде белой жидкости в реку, отмечает человек, появился не только сильный хмельной запах, но и увеличилось количество мертвой рыбы на берегу и черепах.

Валентин Каневцев, житель г. Мерефа:

Уточки садятся, бобры плавают, ондатры, и тут в один прекрасный момент вода стала мутной и вонючей. Вот нашли трубу, из которой идет сток, до трубы идет вода чистая. Ниже трубы вода грязная и полностью, на протяжении впадения в речку Мжу. На этой речке находится один из пляжей - там, где купаются дети. Будут предприниматься меры или нет - хотим достучаться до служб, до правоохранительных органов.

Это - пляж в Мерефе, на котором обычно много людей, рассказывает Валентин, в считанные минуты здесь появляются выбросы из трубы, а затем они попадают уже в реку Мжу - правый приток Северского Донца. У водоема часто вместе со взрослыми отдыхают и дети, но сейчас это место они пытаются обходить.

Диана, жительница г. Мерефа:

Я якщо проходжу мімо цієї річки, то вона дуже воняє. Смердюча, і даже біля неї важко гратися, бо вона воняє.

Жители Мерефы говорят - труба, из которой происходят выбросы находится на территории одного из предприятий города. Люди обратились к местным властям и настаивают, чтобы те обратили внимание на экологические угрозы. Депутаты пообещали обсудить этот вопрос на ближайшей сессии городского совета.

Татьяна Селезнёва, депутат Мерефянского городского совета:

Перше: звернення в міську раду, звернення до структури цієї, де ми предполагаем, шо так їхній вплив це буде мати, і маючи результати треба буде подумати, яким чином взагалі, їхні очисні споруди подивитися. Вивчити їхні питання, як у них відбувається скид. Вивчити аналізи, звичайно, треба. У них повинні бути. Якщо нема - треба зобов'язати, щоб зробили ці аналізи.

В Департаменте экологии и природных ресурсов областной государственной администрации ответили, что сейчас устанавливают все возможные источники загрязнения реки Мерефа. После завершения проверки передадут материалы в Государственную экологическую инспекцию. В Госэкоинспекции пообещали предоставить подробную информацию об этой ситуации в ответе на информационный запрос. Новости АТН пытались связаться с представителями завода, расположенного рядом с рекой Мерефа, по номерам городских телефонов предприятия, чтобы озвучить их позицию. Однако в течение дня там никто трубку не брал.

Агентство Телевидения Новости