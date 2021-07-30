Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде-2020 в Токио. Китай отрывается. Медали - у 70-ти стран

Шестой день на Олимпиаде-2020 в Токио не добавил положительных эмоций болельщикам украинской сборной - ни единой новой медали.

При этом Китай уходит в отрыв в медальном зачете от ближайших преследователей. У Китая теперь 19 золотых 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Далее в первой тройке Япония (17, 4, 7) и США (14, 16, 11).

Украина с четырьма бронзовыми медалями на 58-м месте (дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук).

Всего уже атлеті 70-ти стран завоевали олимпийские медали в Токио-2020.

Агентство Телевидения Новости