Тепло без перебоев. В Слободском районе Харькова проводят масштабную реконструкцию магистрального трубопровода

Работы по реконструкции магистрального трубопровода по улице Морозова тепловики начали два месяца назад. Раскрыли трассу, демонтировали старые трубы и сегодня уже устанавливают новые в пенополиуретановой изоляции, диаметром 600 мм.

Прораб Роман Кондратенко рассказывает, каждый день на участке задействовано несколько десятков рабочих, по графиками они успевают.

Роман Кондратенко, прораб

Она идет уже в пеноизоляции, она держит очень тепло, это новые технологии и она меньше будет портится, долгий срок эксплуатации. Мы планируется закончить 15-20 числа, если нам даст погода. Дождь не дает возможности делать строительные работы и сварочные работы производить

От состояния трубопровода на этом участке зависит качество подачи теплоносителя к почти тысячи домов, потому что он является связующим, рассказывает первый заместитель технического директора КП Алексей Лука. И в связи с тем, что на таком важном объекте в последнее время наблюдали большое количество дефектов - было принято решение о реконструкции участка. Проводить ремонты на ней зимой было проблематично, поскольку трубы проходят через территории нескольких предприятий.

Алексей Лука, первый зам. техн. директора КП «ХТС»

Данный участок теплотрасс связывает между собой два источника. Источник ТЭЦ-3 и Слободскую котельную. Эти два источника обеспечивают теплом Слободской филиал, центр города, ТЭЦ-3 обеспечивает теплом почти полгорода берет на себя ТЭЦ-3. Эти источники должны в зимний период работать вместе, поддерживая друг друга

В этом году Слободской филиал теплосетей планирует реконструировать 3 км магистральных трубопроводов и почти столько же внутриквартальных сетей.

Алексей Лука, первый зам. техн. директора КП «ХТС»

Точно такая же перекладка - уже диаметром 900 - проходит по улице Морозова за мостом. Сейчас там идет и там через 2 недели будут завершены работы. Идет модернизация и ремонт Слободской котельной. Уже отремонтированы два котла ПТМ-50 и планируется ремонт еще одного котла. И на внутриквартальных сетях идут работы

Работы выполняют за счет бюджета городской территориальной громады, а завершить их планируют до 20 августа, если не помешает погода.

Агентство Телевидения Новости