Кому в последний день июля отключили воду: адреса
Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Астрономическая, 37 (п. №2), ул. Академика Павлова, 311-а (п. №4, стояк) до 20:00 01.08.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 31.07.21 г.; ул. Душкина (Тухачевского), 11 (п. №1) до 20:00 01.08.21 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 31.07.21 г.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 31.07.21 г.; ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 01.08.21 г.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 31.07.21 г.; пр. Гагарина, 167-а (п. №5) до 20:00 01.08.21 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк) до 20:00 01.08.21 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 9 (п. №1) до 20:00 01.08.21 г.