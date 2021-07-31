Кому в последний день июля отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Астрономическая, 37 (п. №2), ул. Академика Павлова, 311-а (п. №4, стояк) до 20:00 01.08.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 31.07.21 г.; ул. Душкина (Тухачевского), 11 (п. №1) до 20:00 01.08.21 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 31.07.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 31.07.21 г.; ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 01.08.21 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 31.07.21 г.; пр. Гагарина, 167-а (п. №5) до 20:00 01.08.21 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк) до 20:00 01.08.21 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 9 (п. №1) до 20:00 01.08.21 г.

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