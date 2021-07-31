В Украине - 916 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 916 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

"За сутки 30 июля 2021 года в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 61, медработников - 43)", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки госпитализированы 486 человек, летальных случаев - 15, выздоровели 510 человек. Протестировано методом ПЦР 20 659 человек, методом ИФА - 7 895 человек, экспресс-тестами - 13 992 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 252 785 человек, выздоровели 2 186 863 человека, летальных случаев - 52 945, проведено ПЦР-тестирований - 11 381 585.

Агентство Телевидения Новости