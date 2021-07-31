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Пристойная игра, но негативный результат. Первое поражение "Металлиста 1925" в Премьер-Лиге
Во 2-м туре украинской Премьер-Лиги экзаменатором харьковского "Металлиста 1925" был участник еврокубков - "Колос" из Коваливки.
"Металлист 1925" в целом не уступал по игре, однако всё решила голевая атака "Колоса" на 72-й минуте матча, которую завершил взятием ворот Денис Костышин.
"Металлист 1925" уступил 0:1. При этом главный тренер харьковской команды Валерий Кривенцов отметил, что хотя команда и прогирала, он гордится своими футболистами.
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