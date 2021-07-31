Взрыв на шахте в Донецкой области: пострадали 10 горняков

На шахте Шахтоуправления «Покровское», которая расположена в пгт Удачное Покровского района Донецкой области, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба генерального управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.

Отмечается, что взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализировали в Центральную районную больницу г. Покровск. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники). От главного управления для сбора информации привлечены 1 человек и 1 единица техники.

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