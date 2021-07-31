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“Металлист” официально объявил о подписании лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Матеус Пейшото - футболист харьковского "Металлиста".
Как сообщил официальный сайт "Металлиста" достигнуто соглашение с бразильской командой «Ред Булл Брагантино» о трансфере 25-летнего нападающего Матеуса Пейшото
В этом сезоне Пейшото выступал на правах аренды в «Жувентуде», провел 12 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Бразилии.
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