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Delta-штамм не смертельнее других вариантов COVID-19 - ВОЗ

Delta-штамм не смертельнее других вариантов COVID-19 - ВОЗ

По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, данные о том, что штамм Delta намного заразнее других, не означают, что риск летального исхода в случае заболевания становится выше. Об этом сообщает The Guardian.

Керкхове сказала, что штамм Delta примерно на 50% заразнее, чем предыдущие штаммы вируса Sars-CoV-2, который впервые появился в Китае в конце 2019 года.

Комбинация недавно полученных, еще не опубликованных данных расследований вспышек болезни и внешних исследований показывает, что вакцинированные лица, инфицированные штаммом Delta, могут так же легко передавать вирус, как и непривитые носители вируса.

Агентство Телевидения Новости

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