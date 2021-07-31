Великая спортсменка! 24-летняя пловчиха завоевала уже 7-ю золотую олимпийскую медаль
Просто уникум.
24-летняя американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио дистанцию 800 метров вольным стилем. Это уже третья подряд Олимпиада, на которой Ледеки нет равных на этой дистанции. То есть первое олимпийское "золото" на 800-метровке она выиграла еще в 15-летнем возрасте на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
Всего у Ледеки уже 7 золотых олимпийских медалей, а также 3 серебряные.
На нынешней Олимпиаде она выступала на пяти дистанциях и на четврех из них завоевала награды: золтоые на жистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем, серебряные - на 400-метровке вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем.
Через три года на Олимпиаде-2024 в Париже Кэти Ледеки будет 27 лет, и она еще сможет пополнить свою впечатляющую коллекцию побед.