Пожары в Турции: для тушения прибыли украинские самолеты

Два пожарных самолета Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины прибыли в Турцию для тушения очагов лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии... В 15:08 самолеты вылетели из г. Одессы и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напоминают, что два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетели в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, которые возникли 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталья) и распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла. Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взяты под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

По сообщению ГСЧС, всего к тушению пожаров, что осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.

Отметим, Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от поездок в туристические регионы Турции, где бушуют лесные пожары.

Агентство Телевидения Новости