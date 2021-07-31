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Олимпийское ноу-хау. Для ремонта байдарки был использован презерватив

Олимпийское ноу-хау. Для ремонта байдарки был использован презерватив

Вот такие соверменные технологии.

На Олимпиаде-2020 в Токио австралийка Джессика Фокс стала чемпионкой в гребном слаломе на каноэ и бронзовой призеркой – в гребном слаломе на байдарках.

При этом на носу байдарки австралийской гребчихи был... презерватив.

Дело в том, что во время тренировочных заездов нос байдарки был поврежден. В ходе же починки место повреждения было обработано карбоновой смесью, а затем был одет презерватив, дабы обеспечить сухость.


Агентство Телевидения Новости

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