Убийство в Старом Салтове: названа причина смерти шестилетней девочки

Девочка в возрасте 6 лет из поселка Старый Салтов умерла от удара по голове, который был нанесен неизвестным тупым предметом. Об этом рассказал официальный представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

"Девочка умерла от удара тупым предметом, но ни его размер, ни материал пока неизвестны", - отметил он.

Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, официальный представитель прокуратуры заметил, что экспертиза займет не меньше месяца.

Как сообщалось, подозреваемого в убийстве девочки - ее 13-летнего соседа поместили в приемник-распределитель для детей на 30 дней.

Агентство Телевидения Новости