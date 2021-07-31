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Дзюдоист, родившийся в Украине, принес Израилю олимпийскую медаль

Дзюдоист, родившийся в Украине, принес Израилю олимпийскую медаль

Петр Пальчик безумно рад.

4 января 1992 года в украинском городе Ялта, что на Южном берегу Крыма, в семье Пальчиков родился сын, которому дали имя Петр. Еще в грудном возрасте - спустя 9 месяцев после рождения, он с матерью переехал в Израиль.

И, вот, сегодня, менее чем за полгода до своего 30-летия Петр Пальчик добился пока самого главного успеха в спортивной карьере - в составе сборной Израиля он стал бронзовым призером командного смешанного турнира дзюдоистов на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сборная Израиля победила в 1/8 финала сборную Италии - 4:3, в 1/4 уступила французам - 3:4, в утешительном поединке одолела бразильцев - 4:2, и, наконец, в поединке за 3-е место - разбила команду РОК - 4:1.

При этом Пальчик, выходивший на татами против итальянцев, бразильцев и РОКа, все свои схватки выиграл.

Агентство Телевидения Новости

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