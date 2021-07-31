Против коронавируса вакцинировали более двух миллионов украинцев

В Украине завершили вакцинацию 2 000 356 человек. Еще 3 525 848 - получили одну дозу вакцины и ожидают вторую. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировано 150 080 человек. Одну дозу получили 88 219 человек, полностью иммунизированные - 61 861 человек.

В течение суток работали: 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов прививки; 255 центров вакцинации.

Агентство Телевидения Новости