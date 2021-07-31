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Свитолина принесла Украине пятую "бронзу" на Олимпиаде-2020

Свитолина принесла Украине пятую бронзу на Олимпиаде-2020

Есть первая в истории Украины олимпийская медаль в теннисе.

Первая ракетка украинского тенниса 26-летняя Элина Свитолина, получавшая азы теннисного мастерства в Харькове, выиграла сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио матч за 3-е место.

Соперницей Свитолиной была Елена Рыбакина из Казахстана. Свитолина, уступив в первом сете 1:6, затем взяла два последующих - 7:6, 6:4 и стала бронзовой олимпийской призеркой.

На нынешней Олимпиаде у Украины уже 5 медалей, притом все - бронзовые.

Агентство Телевидения Новости

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