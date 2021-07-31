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За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 70 жителей Харьковщины

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 70 жителей Харьковщины

В Харьковской области за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 70 человек. Как сообщили в ХОГА, из них 43 - жители Харьковского района (38 - города Харькова).

11 заболевших - жители Изюмского, 10 - Лозовского, по 3 - Богодуховского и Чугуевского районов.

 За сутки выздоровел 61 больной, умер - 1.

Всего по области зарегистрировано 149 456 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 145107 больных выздоровели, 3604 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

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