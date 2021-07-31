Штангист, оказавшийся ненужным Украине, завоевал олимпийскую медаль, выступая за Грузию

Бывший украинский тяжелоатлет Антон Плесной, родившийся в Днепре, пополнил сегодня на Олимпиаде-2020 медальную копилку Грузии.

Плесной выступает за Грузию с 2017 года. С тех пор он выиграл чемпионатат Европы, а также становился призером чемпионата мира и чемпионата Европы.

И, вот, сегодня в коллекции экс-украинца появилась еще и бронзовая олимпийская медаль.

Плесной выступал в весовой категории до 96 кг. Он показал в сумме двоеборья 387 кг (177 кг в рывке плюс 210 кг в толчке) и занял 3-е место, уступив лишь Фаресу Эльбаху из Катара и венесуэльцу Вальенилье Санчесу.

Агентство Телевидения Новости