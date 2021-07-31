На Салтовке микроавтобус сбил мужчину

Сегодня в 09:10 на пересечении улиц Гвардейцев Широнинцев и Дружбы Народов автомобиль Mercedes Vito сбил переходившего дорогу мужчину.

Пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте и водитель микроавтобуса не успел остановить автомобиль, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.

С места аварии 37-летний пострадавший был доставлен в больницу.

Обстоятельства наезда на пешехода устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости