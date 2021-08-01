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Есть первая украинская серебряная медаль на Олимпиаде-2020 в Токио!

Есть первая украинская серебряная медаль на Олимпиаде-2020 в Токио!

После пяти бронзовых наград летней Олимпиады, проходящей в столице Японии, в копилке украинской сборной появилась первая серебряная. Ее принес Михаил Романчук на самой длинной дистанции плавания бассейнах - 1500 метров вольным стилем.

В очень упорной борьбе в сегодняшнем финальном заплыве, куда Романчук вышел с 1-м временем и публично пообещал, что завоюет золотую медаль, он всё же стал вторым с результатом Романчук - 14 минут 40:66 секунды. Победил американец Роберт Финке, проплывший за 14 минут 39:65 секунды.

Таким образом, у Романчука на Олимпиаде-2020 в Токио в итоге две медали - серебряная на дистнации 1500 метров и боронзовая - на 800-метровке.

Агентство Телевидения Новости

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