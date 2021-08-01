Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 1 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Волонтерская, 56 (п. №2, стояк) до 17:00 01.08.21г.; ул. Волонтерская, 59, 63, 65, ул. Старопрудная, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Золочевская, 8, 12 до 20:00 01.08.21 г, ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк) до 17:00 02.08.21 г.

Киевский район:

ул. Труфанова, 14 (п. №2), ул. Студенческая, 5/2 (п. №4) до 20:00 01.08.21 г .; ул. Астрономическая, 37 (стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Московский район:

ул. Героев Труда,28 (п. №2) до 17:00 01.08.21 г .; ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 01.08.21 г .; пр. Московский, 89 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 02.08.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 01.08.21 г .; ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Слободской район:

пр. Гагарина,167 (стояк) до 17:00 01.08.21 г .; пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк), ул. Молочная, 5 (п. №2) до 20:00 01.08.21 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197-б, 197-в, 199, 199-в, 199-г, 201 до 20:00 01.08.21 г..

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