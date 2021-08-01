В Украине за сутки зарегистрировали около пятисот заболевших COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 484 случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16, медработников - 7)", –сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 473 заболевших, летальных случаев – 6, выздоровели - 131 человек.
Всего за время пандемии в Украине зарегистрировали 2 253 269 заболевших, выздоровели 2 186 994 человек, летальных случаев - 52 951.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), а также в Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус-Инфо, количество заболеваний в регионах за сутки составляет:
г. Киев - 86 случаев;
Винницкая область - 18 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 14 случаев;
Житомирская область - 24 случая;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 16 случаев;
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 24 случая;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 12 случаев;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 55 случаев;
Полтавская область - 10 случаев;
Ровенская область - 5 случаев;
Сумская область - 16 случаев;
Тернопольская область - 21 случай;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 24 случая;
Хмельницкая область - 4 случая;
Черкасская область - 7 случаев;
Черновицкая область - 12 случаев;
Черниговская область - 6 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за сутки 31 июля в Украине выявили 916 заболевших коронавирусом.