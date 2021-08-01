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В Украине за сутки зарегистрировали около пятисот заболевших COVID-19

В Украине за сутки зарегистрировали около пятисот заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 484 случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16, медработников - 7)", –сказано в  сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 473 заболевших, летальных случаев – 6, выздоровели - 131 человек.

Всего за время пандемии в Украине зарегистрировали 2 253 269 заболевших, выздоровели 2 186 994 человек, летальных случаев - 52 951.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), а также в Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус-Инфо, количество заболеваний в регионах за  сутки составляет:

г. Киев - 86 случаев;

Винницкая область - 18 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 14 случаев;

Житомирская область - 24 случая;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 16 случаев;

Ивано-Франковская область - 8 случаев;

Киевская область - 24 случая;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 12 случаев;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 55 случаев;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 5 случаев;

Сумская область - 16 случаев;

Тернопольская область - 21 случай;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 24 случая;

Хмельницкая область - 4 случая;

Черкасская область - 7 случаев;

Черновицкая область - 12 случаев;

Черниговская область - 6 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за сутки 31 июля в Украине выявили 916 заболевших коронавирусом.

 

Агентство Телевидения Новости

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