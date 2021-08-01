Украинский боксёр Александр Хижняк гарантировал себе медаль на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио у Украины точно будет медаль в боксе. Завоюет ее полтавский боксер Александр Хижняк. Остается открытым вопрос, какого достоинства окажется награда.

Хижняк, выступающий в среднем весе (до 75 кг), сегодня в четвретьфинале раздельным решением судей победил неуступчивого Зури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики.

Хижняк, таким образом, вышел в полуфинал. Если победит в полуфинале, то будет драться за "золото". Если проиграет - станет бронзовым призером.

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