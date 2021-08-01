Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 86

Украинский боксёр Александр Хижняк гарантировал себе медаль на Олимпиаде-2020

Украинский боксёр Александр Хижняк гарантировал себе медаль на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио у Украины точно будет медаль в боксе. Завоюет ее полтавский боксер Александр Хижняк. Остается открытым вопрос, какого достоинства окажется награда.

Хижняк, выступающий в среднем весе (до 75 кг), сегодня в четвретьфинале раздельным решением судей победил неуступчивого Зури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики.

Хижняк, таким образом, вышел в полуфинал. Если победит в полуфинале, то будет драться за "золото". Если проиграет - станет бронзовым призером.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 