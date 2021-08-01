На Салтовке мужчина на крыше дома устроил драку с полицией (видео)

В Московском районе Харькова мужчина с палкой на крыше частного дома устроил драку с патрульными полицейскими, которые пытались его оттуда снять. В результате этого пострадали двое правоохранителей.

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях и харьковских Телеграмм-каналах.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 31 июля около 15:15 в полицию поступил вызов на улицу Ушакова. Сообщалось о том, что на крыше частного дома сидит мужчина и ведет себя неадекватно.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Когда они попытались приблизиться к мужчине, он начал сопротивляться и бросаться на стражей порядка с металлической палкой. В результате его поведения два сотрудника патрульной полиции получили травмы. Их доставили в больницу.

Злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости