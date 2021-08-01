Под Харьковом горел частный дом: во время пожара пострадали два человека

В Чугуевском районе Харьковщины во время пожара пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

31 июля в 16:30 в Службу спасения поступил вызов на пожар в село Островерховка, где на ул. Красная Дубрава,12 горел частный дом.

На момент прибытия спасателей н место огнем был охвачен весь дом на площади 50 кв.м.

В 17:24 пожар бойцы ГСЧС локализовали и в 18:05 ликвидировали.

Во время тушения пожара пострадали 53-летний мужчина и 39-летняя женщина. Оба получили 50% ожогов тела и были доставлены в ожоговый центр в Харьков.

Причину возникновения пожара и ущерб от него устанавливают.

Агентство Телевидения Новости