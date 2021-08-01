Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 80

Под Харьковом горел частный дом: во время пожара пострадали два человека

Под Харьковом горел частный дом: во время пожара пострадали два человека

В Чугуевском районе Харьковщины во время пожара пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

31 июля в 16:30 в Службу спасения поступил вызов на пожар в село Островерховка, где на ул. Красная Дубрава,12 горел частный дом.

На момент прибытия спасателей н место огнем был охвачен весь дом на площади 50 кв.м.

В 17:24 пожар бойцы ГСЧС локализовали и в 18:05 ликвидировали.

Во время тушения пожара пострадали 53-летний мужчина и 39-летняя женщина. Оба получили 50% ожогов тела и были доставлены в ожоговый центр в Харьков.

Причину возникновения пожара и ущерб от него устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 