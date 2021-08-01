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"Ласкаво просимо". Роман Яремчук официально представлен в качестве футболиста "Бенфики"

Ласкаво просимо. Роман Яремчук официально представлен в качестве футболиста Бенфики

Новая страница в карьере нападающего сборной Украины по футболу Романа Яремчука.

Яремчук перешел из бельгийского "Гента" в португальскую "Бенфику" из Лиссабона. При этом "Бенфика выложила за трансфер 25-летнего украинского форварда 17 миллионов евро.

Контракт заключен до 2026-го года - сроком на 5 лет. Поэтому Яремчук позировал на презентации с футболкой "Бенфики" с числом 2026.

В презентационном же ролике "Бенфика" приветствовала Яремчука надписью: "Ласкаво просимо".


Агентство Телевидения Новости

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