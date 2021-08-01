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Сегодня в Украине отмечают День железнодорожника

Сегодня в Украине отмечают День железнодорожника

В Украине День железнодорожника отмечают дважды - осенью и летом. Летняя дата объясняется просто: в феврале 2004 года в Киеве состоялась І Конференция Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Делегаты решили, что необходимо праздновать День профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Дату выбрали, ориентируясь на советскую традицию - в первое воскресенье августа.

А вот вторая дата появилась в те времена, когда была Австро-Венгерская империя. 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый поезд, назывался он “Ярослав”. По нынешним меркам, “Ярослав” был поездом международного сообщения, так как соединял 4 города: Вену, Краков, Перемышль и Львов.

Именно поэтому все те, кто имеет отношение к работе железной дороги, празднуют свой профессиональный день дважды: в первое воскресенье августа и 4 ноября.

 

Агентство Телевидения Новости

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