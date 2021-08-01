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Спортсмен, начинавший заниматься гимнастикой в Украине, завоевал олимпийское "золото" для Израиля

Спортсмен, начинавший заниматься гимнастикой в Украине, завоевал олимпийское золото для Израиля

Пока Украина лишь живет надеждой, что у нее будет хотя бы один олимпийский чемпион на Олимпиаде в Токио-2020, бывший украинский гимнаст стал сегодня олимпийским чемпионом, выступая за Израиль.

25-летний Артем Долгопят получил в финале вольных упражнений наивысшую сумму баллов (14.933) за свою экстрасложную программу.

За всю историю проведения Олимпийских игр у Израиля был лишь один олимпийский чемпион - "золото" в Олимпиаде-2004 в Афинах завоевал яхтсмен Галь Фридман. И, вот, сегодня появился второй - Артем Долгопят.

Долгопят родом из Днепра. Там он начал заниматья спортивной гимнастикой. Когда Артему было 12 лет, его семья преехала в Израиль, где Артем продложил свою гимнастическую карьеру, которая привела его к сегодняшнему триумфу.

Агентство Телевидения Новости

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