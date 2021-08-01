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Первый выездной матч "Волчанска" во Второй лиге вышел неудачным

Первый выездной матч Волчанска во Второй лиге вышел неудачным

Забили гол, но проиграли.

Во 2-м туре группы "Б" Второй лиги украинского футбола ФК "Волчанск" играл в гостях против "Тростянца" из Сумской области.

Сначала футболисты "Волчанска" дважды пропустили. Затем - на 40-й минуте сквитали один гол. Отличился ударом с острого угла из-за пределов штрафной площадки Никита Тепляков.

Счет 2:1 в пользу "Тростянца", установившийся к перерыву, не изменился до финального свистка.


Агентство Телевидения Новости

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