Сегодня 12:50
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Первый выездной матч "Волчанска" во Второй лиге вышел неудачным
Забили гол, но проиграли.
Во 2-м туре группы "Б" Второй лиги украинского футбола ФК "Волчанск" играл в гостях против "Тростянца" из Сумской области.
Сначала футболисты "Волчанска" дважды пропустили. Затем - на 40-й минуте сквитали один гол. Отличился ударом с острого угла из-за пределов штрафной площадки Никита Тепляков.
Счет 2:1 в пользу "Тростянца", установившийся к перерыву, не изменился до финального свистка.
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