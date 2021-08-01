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На Салтовке нашли боеприпас

На Салтовке нашли боеприпас

На Харьковщине пиротехники Службы спасения за сутки 31 июля обезвредили 2 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в селе Стрелечье Харьковского района области на улице Северной и в городе Харькове на улице Героев Труда было обнаружено по одному артиллерийскому снаряду калибром 75 и 76 мм соответственно.

Все взрывоопасные находки были изъяты специалистами и ликвидированы в тот же день на специальных подрывных полигонах. Пострадавших нет.

Как отметили в ГСЧС, на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями спасатели проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.

Агентство Телевидения Новости

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