Проезд по Коммунальном мосту ограничили из-за ремонта

В Харькове с сегодняшнего дня, 1 августа, движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) ограничено до 23 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений путепровода.

Отмечается, что пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

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