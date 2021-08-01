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Проезд по Коммунальном мосту ограничили из-за ремонта
В Харькове с сегодняшнего дня, 1 августа, движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) ограничено до 23 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений путепровода.
Отмечается, что пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
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