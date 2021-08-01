Крымско-татарский борец может добыть для Украины "бронзу" в греко-римской борьбе

На Олимпиаде-2020 в Токио начались соревнования по греко-римской борьбе. Украину в весовоей категории до 60 кг представляет крымский татарин Ленур Темиров, который в связи с тем, что Крым оккупирован, приписан к Полтавской области.

Темиров в 1\8 финала победил Эльмурата Тамурадова из Узбекистана - 5:0. Затем - в 1/4 финала Темиров оказался сильнее Арменя Меликяна из Армении - 8:4. Далее, в полуфинале соперником украинского борца был японец Кэньитро Фумита. Увы, с японцем Темиров не справился и уступил 1:5.

Завтра Темиров проведет схватку за 3-е место.

Агентство Телевидения Новости