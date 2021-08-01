Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:31
Просмотров: 84

Крымско-татарский борец может добыть для Украины "бронзу" в греко-римской борьбе

Крымско-татарский борец может добыть для Украины бронзу в греко-римской борьбе

На Олимпиаде-2020 в Токио начались соревнования по греко-римской борьбе. Украину в весовоей категории до 60 кг представляет крымский татарин Ленур Темиров, который в связи с тем, что Крым оккупирован, приписан к Полтавской области.

Темиров в 1\8 финала победил Эльмурата Тамурадова из Узбекистана - 5:0. Затем - в 1/4 финала Темиров оказался сильнее Арменя Меликяна из Армении - 8:4. Далее, в полуфинале соперником украинского борца был японец Кэньитро Фумита. Увы, с японцем Темиров не справился и уступил 1:5.

Завтра Темиров проведет схватку за 3-е место.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 