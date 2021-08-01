Сегодня отмечают день Воздушных Сил ВСУ

В воскресенье, 1 августа, отмечают день Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Этот праздник введен Указом Президента от 27 июня 2007 в первое воскресенье августа.

Современные Воздушные силы Украины образовались в 2004 году в результате объединения Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил.

Украинскую авиацию с праздником поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Круглосуточно подготовленные летные экипажи, военнослужащие зенитных ракетных и радиотехнических подразделений несут боевое дежурство и выполняют важные полетные задания, оберегая мирное украинское небо. Благодаря участию в международных учениях, авиационных транспортных операциях и показах техники высокий профессионализм украинских военных летчиков является известным не только в Украине, но и далеко за ее пределами", - отметил президент.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что с первых дней российской агрессии военнослужащие Воздушных Сил выполняли сложнейшие боевые задачи по уничтожению бронированной техники и огневых позиций оккупанта, осуществляли прикрытие наших войск с воздуха, проводили воздушную разведку, перевозили личный состав и доставляли грузы.

"Во время боевых действий с российско-оккупационными войсками на востоке Украины погибли 55 воинов Воздушных Сил. Мы помним и 14 июня 2014 года, когда навсегда ушли в небо 9 членов экипажа Ил-76 и 40 десантников. Трагической страницей в истории нашей военной авиации стала гибель во время учебно-тренировочного полета 26 военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - сказал министр.

Впервые за время Независимости по заказу Минобороны ГП "Антонов" строит новые военно-транспортные самолеты Ан-178-100Р для Воздушных Сил.

«В течение первого полугодия 2021 года с предприятий концерна "Укроборонпром" в боевые военные части Воздушных Сил уже переданы самолеты Су-27, МиГ-29, МиГ-29УБ, Су-25, Су-25УБ, Су-24М, вертолеты Ми-8МСБ, Ми-2МСБ. Во время ремонта и модернизации самолетов идет замена навигационного оборудования на соответствующее стандартам НАТО и системам IKAO, осуществляется повышение эффективности и расширение номенклатуры вооружения. Закупаем радиолокационные новые станции 35Д6М, П-18М, П-18 «Малахит». Одновременно мы совершенствуем аэродромную сеть Воздушных Сил, чтобы они могли принимать самолеты всех типов. Для радиотехнического обеспечения полетов финансируется установку современного светосигнального, радиолокационного и радиотехнического оборудования. На очереди - обновление покрытия аэродромов, по образцу наших международных. Для усиления противовоздушной обороны, рассматривается возможность создания отечественного зенитного ракетного комплекса средней дальности. А на базе самолета Ан-178 - самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления», - добавил Таран.

Он добавил, что украинские Воздушные Силы приобретают новые возможности по защите нашего воздушного пространства и совместимости с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

Агентство Телевидения Новости