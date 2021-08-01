Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:17
Просмотров: 20

Жуткая неудача. Харьковчанка Ирина Деха получила на Олимпиаде нулевую сумму в толчке

Жуткая неудача. Харьковчанка Ирина Деха получила на Олимпиаде нулевую сумму в толчке

Харьковская тяжелоатлетка, увы, провалилась на Олимпиаде-2020 в Токио, хотя шла после рывка на 2-м месте и претендовала на медаль.

Но в толчке Деха, выступающая в весовой категории до 76 кг, ни в одной из трех попыток не справилась с первым заказанным весом 131 кг.

В результате - нулевая сумма и горькое разочарование.

Через три года на Олимпиаде-2024 в Париже Дехе будет 28 лет, и она еще сможет реабилитироваться.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 