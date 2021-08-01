Шевченко попрощался со сборной Украины

У сборной Украины по футболу будет новый главный тренер.

Андрей Шевченко сообщил на своей странице в Facebook, что не станет продолжать тренировать сборную Украины по футболу.

Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину.

Агентство Телевидения Новости