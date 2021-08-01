Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина - 20-я по количеству медалей и 56-я - по качеству

У Украины уже шесть олимпиййских наград Токио-2020, но всё еще нет ни одной золотой. Китай не подпускает к себе США в медальном зачете.

Сегодня на 32-х летний Олимпийских играх медальная копилка сборной Украины пополнилась одной серебряной медалью, которую в плавании на 1500 метров вольным стилем завоевал ровенчанин Михаил Романчук. У Романчука теперь две олимпийские медали - серебряная и бронзовая. Также с наградами бронзовой пробы дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

В медальном зачете Украина с одной серебряной и пятью бронзовыми наградами на 56-м месте, зато по количеству завоеванных медалей - на 20-м.

Лидирует же в медальном зачете Китай – 23 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. Далее в первой тройке США (20, 23, 16) и Япония (17, 5, 9).

Всего медали на нынешней Олимпиаде завоевали уже спортсмены 76-ти стран.

Агентство Телевидения Новости