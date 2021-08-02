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"Металлист" одержал домашнюю победу в матче Первой лиги

Металлист одержал домашнюю победу в матче Первой лиги

Харьковский "Металлист" взял неплохой разгон в Первой лиге украинского футбола.

"Металлист" встречался дома с "Ужгородом" и победил - 3:1.

На исходе первого тайма футболист "Ужгорода" Дмитрий Сартина срезал мяч в свои ворота. Во второй половине игры Александр Мизюк удвоил голевое преимущество "Металлиста". Виктор Хомченко один мяч сквитал. В компенсированное время Жо установил окончательный исход.

У "Металлиста" после двух матчей максимальное количество набранных очков - 6.

Агентство Телевидения Новости

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