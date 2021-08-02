Смерть на Олимпиаде-2020 в Токио. Лошадь пришлось умертвить

Соболезнования швейцарскому жокею, который теперь остался без лошади на олимпийских соревнованиях по конному спорту в Токио.

В рамках командного троеборья швейцарский жокей преодолевал на своей лошади кросс.

Животное оступилось на барьере в лесополосе. Произошло падение. Оно стало для лошади роковым.

На специальной медицинской машине ее доставили в ветеринарный госпиталь. УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности чуть выше копыта.

По рекомендации ветеринаров по гуманным соображениям было принято решение усыпить лошадь.

Агентство Телевидения Новости