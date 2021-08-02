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Главную площадь Харькова закрыли для движения

Главную площадь Харькова закрыли для движения

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, временно запрещено со 2 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на пл. Свободы массовых мероприятий.

До завершения этих мероприятий автобусы №20э и 119э будут объезжать закрытый участок следующим образом: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Также со 2 августа на пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, запрещена парковка.

 

Агентство Телевидения Новости

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