Главную площадь Харькова закрыли для движения

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, временно запрещено со 2 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на пл. Свободы массовых мероприятий.

До завершения этих мероприятий автобусы №20э и 119э будут объезжать закрытый участок следующим образом: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Также со 2 августа на пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, запрещена парковка.

Агентство Телевидения Новости