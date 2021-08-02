Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:09
Просмотров: 92

В Украине - 265 новых случаев COVID-19

В Украине - 265 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 1). Об этом сообщает Минздрав.

За минувшие сутки госпитализированы 385 человек, зафиксировано 4 летальных случая, выздоровели - 176 человек. Gротестированы методом ПЦР 8 854 человека, методом ИФА - 1 776, экспресс-тестами - 6417.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 253 534 человека, выздоровели - 2 187 170, летальных случаев - 52 955; проведено ПЦР-тестирований - 11 404 184.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 