В Украине - 265 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 1). Об этом сообщает Минздрав.

За минувшие сутки госпитализированы 385 человек, зафиксировано 4 летальных случая, выздоровели - 176 человек. Gротестированы методом ПЦР 8 854 человека, методом ИФА - 1 776, экспресс-тестами - 6417.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 253 534 человека, выздоровели - 2 187 170, летальных случаев - 52 955; проведено ПЦР-тестирований - 11 404 184.

Агентство Телевидения Новости