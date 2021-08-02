Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 101

Девять районов города частично без воды: адреса

Девять районов города частично без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 63 (п. №3, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк), ул. 12 Апреля, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 02.08.21 г.; ул. Грицевца, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Труфанова, 14 (п. №2) до 20:00 02.08.21 г.

Московский район:

пр. Московский, 89 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 02.08.21 г.; ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк), ул. Светлая, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 20 (п. №4, стояк) до 17:00 02.08.21 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк), ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №8) до 20:00 02.08.21 г.; наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 03.08.21 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 167-а (п. №5, стояк), ул. Плехановская, 73 (п. №5, стояк), ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2) до 20:00 02.08.21 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 47-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 50-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 6 (п. №1), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 