Девять районов города частично без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 63 (п. №3, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк), ул. 12 Апреля, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 02.08.21 г.; ул. Грицевца, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Труфанова, 14 (п. №2) до 20:00 02.08.21 г.

Московский район:

пр. Московский, 89 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 02.08.21 г.; ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк), ул. Светлая, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 20 (п. №4, стояк) до 17:00 02.08.21 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк), ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №8) до 20:00 02.08.21 г.; наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 03.08.21 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 167-а (п. №5, стояк), ул. Плехановская, 73 (п. №5, стояк), ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2) до 20:00 02.08.21 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 47-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 50-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 6 (п. №1), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 02.08.21 г.

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