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Представлены доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая

Представлены доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая

В Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования, посвященную происхождению коронавируса. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает The Hill.

По этой причине власти США должны призвать Китай к ответственности, считают республиканцы.

Текст опубликовал старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Он требует, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.

В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.

Агентство Телевидения Новости

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