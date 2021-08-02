Во время пожара в харьковской многоэтажке пострадал подросток

Сегодня утром на «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме, что находится на улице Батицкого, 22.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия пожарных горела комната в квартире на 3-м этаже. Площадь пожара составляла около 12 кв.м. Во время пожара пострадал подросток – с отравлением угарным газом он был госпитализирован в Харьковскую детскую больницу №7.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Причина его возникновения устанавливается.

Агентство Телевидения Новости